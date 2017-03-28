الصحة تقدم خدمات علاجية ووقائية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

متابعات-فجر:

تشارك وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل وتتضمن المشاركة تجهيز عيادات طبية مجهزة بإحدث التجهيزات لاستقبال الحالات وكذالك تم تكليف كوادر طبية وفنية وادارية تعمل على مدار ال24 ساعة إذ تم تجهيز العيادات بغرف مزوده بإسرة واسطوانات اكسجين بالاضافة لتخصيص مكان لاستقبال وفرز المرضى ليتم تحويلها الى العيادات لإجراء الكشف اللازم عليهم من قبل اطباء متخصصين ، ليتم تقييم الحالات التي تستوجب النقل الى المستشفيات القريبة من المهرجان من خلال طاقم اسعافات مجهزه ،

كما تم تجهيز عيادات وقائية تحتوي على مستلزمات وقائية واجهزة هايبر فلتر مربوطة في برنامج حصن اون لاين لتحويل الحالات الى المستشفيات القريبة من المهرجان . ويقدم القسم الوقائي برامج توعوية من خلال فريق تثقيفي يقوم بتوزيع مطويات وبرشورات توعوية تحوي ارشادات صحية على كيفية المحافظة على صحة الفرد .

كما تم تجهيز الصيدلية بالأدوية الاساسية لتعمل على مدار 24 ساعة وتأتي هذه المشاركة في هذا المهرجان بتوجيهات من وزارة الصحة وبمتابعة واشراف من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري لتقديم افضل الخدمات العلاجية والوقائية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كما تم التركيز على الجانب الوقائي لتقديم برامج توعوية وتثقيفة للزوار