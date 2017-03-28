العاهل المغربي يواصل غيابه عن القمة العربية

متابعات-فجر:

ألغى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، زيارته إلى الأردن للمشاركة بأعمال القمة العربية في دورتها الـ 28، على الرغم من التقارير الرسمية التي ألمحت إلى مشاركته في وقت سابق.

وكان من المفترض أن يصل ملك المغرب إلى العاصمة عمان، مساء أمس الثلاثاء، إلا أن مسؤولين رسميين قالوا إنه تم تأجيل الزيارة لصباح الأربعاء.

وفيما قال بعض الصحفيين المغربيين إن ملك المغرب اعتذر عن عدم حضور أعمال القمة في آخر لحظات لأسباب لا تزال مجهولة، قالت مصادر حكومية أردنية إن بلادها لم تتلق بلاغاً رسمياً بإلغاء المشاركة.

وبذلك يواصل السادس غيابه عن القمم العربية منذ القمة التي احتضنتها الجزائر سنة 2005.