القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المعدات الثقيلة وبيعها بأسعار زهيدة بالرياض

متابعات -فجر

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقات , فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه تفيد عن قيام تشكيل يتكون من خمسة أشخاص ( سعوديان و سوريان و يمني تتراوح اعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ) بسرقة معدات ثقيلة ونقلها لمستودع بحي السلي شرق العاصمة الرياض و عرضها للبيع بأسعار زهيدة .

وتتبعت القوة المعلومات المتاحه و عملت على وضع الخطة الامنية المناسبة و زرع المصادر السرية, و اسفرت الجهود الميدانية – بفضل الله – عن ضبطهم متلبسين في كمين محكم اثناء متابعتهم من قبل الفرق السرية وهم برفقة (شاحنة نقل) تقل معدتين نوع (بوكلين) مسروقه , كما عثر في المستودع على معدات و مولدات كهربائية و لوحات ارشادية و أدوات سلامه , وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا جميعاً بما نسب اليهم موزعين الأدوار و متقاسمين قيمة المسروقات فيما بينهم .

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيده ضد مجهول و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.