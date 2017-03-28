الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للاتربة على مناطق الشرقية والرياض

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – حزام سحابي يتخلله سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض تمتد إلى نجران .

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي,وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ,وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .