123 متسابقاً ومتسابقة في جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 19

متابعات _فجر

أعلنت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال أسماء المرشحين والمرشحات للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة عشرة التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 22 رجب 1438هـ بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح أن المرشحين والمرشحات للمشاركة في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، ويشكلون صفوة مباركة، ونخبة طيبة، من أهل القرآن الكريم، اجتازوا التصفيات الأولية بكل تميز وجدارة، وتفوقوا بجودة الحفظ وإتقان التلاوة، مشيرا إلى أنهم سيخوضون غمار التصفيات النهائية في مدينة الرياض.

وبين أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ 123 متسابقاً ومتسابقة، منهم 64 من البنين، و 59 من البنات، يتنافسون في حفظ القرآن الكريم عبر خمسة أفرع في المسابقة، الفرع الأول 14 متسابقاً و10 متسابقات، والفرع الثاني 15 متسابقاً و15 متسابقة، وفي الفرع الثالث 9 متسابقين و 10 متسابقات، وفي الفرع الرابع 13 متسابقاً و 12 متسابقة، وفي الفرع الخامس 13 متسابقاً و12 متسابقة.

وأهاب الدكتور السميح بالمشاركين والمشاركات أن يكونوا على أهبةِ الاستعداد، ويحسنوا التلاوة ويتقنوا الحفظ، لافتا إلى أن المشاركة في هذه المسابقة التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين ، وتحظى بدعم وتشجيع ومتابعة منه أيده الله تُعدُّ مكسباً كبيراً ، وهي بوابة الترشح لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، والمسابقات القرآنية العالمية .