الخميرة تمنع ظهور الشعر الأبيض

متابعات _فجر

تحتوي الخميرة على العديد من العناصر المهمة للصحة ،فهي من الأمور المفيدة لجسم الإنسان إليكم فوائد الخميرة على الشعر والجسم عامة.

فوائد الخميرة:

تقوي الشعر وذلك لأنها غنية بالبروتينات والاحماض الامينية.

تمنع ظهور الشعر الأبيض لأنها تحتوي على ثلاثية فيتامين “ب” وأيضاَ الحديد والنحاس والزنك.

تعدل السكر لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري لأنها غنية بعنصر الكروميوم.

تساعد في علاج بعد الأمراض إذا تم مزجها بمواد اخرى مثل الكالسيوم والفيتامينات الآخرى.

طريقة الاستخدام:

يمكن إستخدام خميرة البيرة عن طريق شربها صباحا، وهي لديها القدره على القضاء الشعر الابيض ومنع ظهوره.

يمكن تناول الاقراص قبل الوجبة الغذائية بنصف ساعة، ولا يجب تناولها بعد الوجبة لمن يعانون السمنة.