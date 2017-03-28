رئيس المؤسسة العامة للموانئ يكرم المتقاعدين بإدارة ميناء جازان

متابعات _فجر

كرم معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم المتقاعدين من منسوبي الميناء لعام 1438هـ , بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمنطقة , وذلك بمبنى الإدارة بمدينة جيزان .

وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير عام ميناء جازان صالح بن احمد الشعيبي كلمة أوضح فيها أن مرحلة التقاعد في حياة الإنسان ليست هي نهاية المطاف إنما هي البداية الحقيقية وامتداد للعمل الجاد الدؤوب للانطلاق بحرية وإبداع لتقديم كل ما يستحقه الوطن.

بعد ذلك ألقي معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ كلمة عبر فيها عن اعتزاز المؤسسة العامة للموانئ بالمتقاعدين وتقديرها لعطائهم طوال فترة خدمتهم , مشيداً بكل ما أنجزوه كل في مجال تخصصه وموقع عمله .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن المشاريع ومراحل التطوير التي شهدها ميناء جازان والخدمات التي يقدمها في المنطقة .

وفي ختام الحفل سلم معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الهدايا التذكارية والدروع على الموظفين المتقاعدين .