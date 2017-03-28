حرم سمو أمير حائل تدشن مركز تدريب معلمات رياض الأطفال

متابعات _فجر

دشنت حرم سمو أمير منطقة حائل سمو الأميرة هالة بنت عبد الله آل الشيخ رئيسة مركز تنمية المرأة والطفل مركز تدريب معلمات رياض الأطفال بتعليم حائل .

وكان في استقبال سموها مساعدة مدير عام التعليم للشئون التعليمية فوزية الجنيدي ومديرة إدارة رياض الأطفال وضحاء الشمري ومديرة مركز تدريب معلمات رياض الأطفال طريفة الواكد ومنسوبات المركز من معلمات وإداريات .

وقامت سموها بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المركز واطلعت خلال الجولة التفقدية في أرجاء المركز على ما تم تجهيزه في فصول رياض الأطفال من وسائل تعليمية خاصة بهذه الفئة وغرف ملاحظة وتنسيق للساحات الداخلية ووسائل ترفيه للأطفال ومخزن الألعاب الإدراكية وقاعات التدريب لورش العمل والمجهزة لاستقبال المتدربات .

ونوهت مديرة المركز خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة باهتمام ورعاية سموها و متابعتها لبذرتها التي زرعتها في قلب منطقة حائل لترى ثمارها اليوم.

ثم ألقت مساعدة مدير عام التعليم للشئون التعليمية كلمة أوضحت خلالها أن مركز تدريب معلمات رياض الأطفال في المنطقة والذي حظي باهتمام ورعاية من سمو الأمير هالة يخدم المنطقة الشمالية بأكملها ويعد نقلة نوعية للمركز , مقدمة الشكر والتقدير لمديرة المركز وجميع منسوباته على جهودهن في تهيئة المركز ونقله لمقرة الجديد بوقت قياسي ولإدارة رياض الأطفال على متابعتهم وجهودهم الحثيثة لتدشين المركز.

من جهتها عبرت مديرة إدارة رياض الأطفال عن شكرها وتقديرها لسموها على جهودها ولكل من ساهم بدعم هذا المشروع والذي يعد إنجازاً يضاف لإنجازات تعليم حائل وخاصة مرحلة رياض الأطفال .

كما تخلل الحفل عرضاً مرئياً عن جهود وانجازات وبرامج وأنشطة المركز والذي افتتح عام 1430-1431هـ وهو المركز السادس على مستوى المملكة حيث يقيم المركز 24 دورة تدريبية سنوياً وأتم تدريب وتأهيل أكثر من 1155 متدربة .

وفي نهاية حفل كرمت سمو الأميرة هالة آل الشيخ مديرة ومنسوبات المركز بشهادات الشكر والدروع تذكارية ومديرة إدارة الجودة الشاملة هند الفقيه لحصولها على جائزة التعليم للتميز على مستوى مناطق المملكة والمعلمة جوزاء الشمري لحصولها على المركز الثالث في فئة كيانات تطوير لجائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة وعدداً من الطالبات المتميزات بتعليم حائل .

كما تسلمت سموها خطاب شكر وتقدير من تعليم حائل نظير دعمها المتواصل والدائم لمركز تدريب معلمات رياض الأطفال.