المنتخب يتجاوز العراق بهدف نظيف ضمن تصفيات كأس العالم

متابعات-فجر :

حقق المنتخب السعودي فوزاً مهماً على ضيفه العراقي بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة ، في ختام الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وسجل الهدف اللاعب يحيى الشهري من تسديدة رائعة، من خارج منطقة الجزاء أسكنها على يسار الحارس العراقي.

وشهدت المباراة سيطرة من الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف، لكن المنتخب السعودي ظهر بشكل مختلف في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل الهدف بطريقة مميزة في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز، تقدم المنتخب خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال العالمي، وتقاسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة مناصفة مع المنتخب الياباني الذي فاز في وقت سابق اليوم على تايلاند برباعية نظيفة.

من جهته تلقى نجم الأخضر نواف العابد، بطاقة صفراء في الدقيقة 67، ليغيب عن لقاء أستراليا المقبل؛ بسبب تراكم البطاقات.