مقتل 3 من قادة “داعش” خلال تدمير مقر التنظيم في الجانب الأيمن من الموصل

متابعات-فجر :

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، أمس الثلاثاء، بتدمير مقر لتنظيم داعش يقع في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، ومقتل ثلاثة من قادة تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي. وقال المصدر، إنه “بناء على معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية، قصف طيران التحالف الدولي مقراً لقادة داعش الأجانب في حي التنك خلف سوق المعاش بالجانب الأيمن من مدينة الموصل”، بحسب لموقع السومرية نيوز،أمس الثلاثاء. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القصف أسفر عن تدمير المقر ومقتل أبرز القادة المتواجدين فيه، وهم كل من أحمد مازن الملقب أبو عودة، وهو نرويجي الجنسية ومسؤول الاستخبارات العسكرية لولاية نينوى، الشافي، الملقب أبو خطاب، مصري الجنسية وهو المسؤول الشرعي لولاية نينوى، ومحمد عبد الرحمن الملقب أبو هاشم، بلجيكي الجنسية من أصول جزائرية، وهو مسؤول تجنيد المهاجرين الأجانب”.وتواصل القوات العراقية المشتركة وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي عملياتها العسكرية الواسعة لتحرير الجانب الأيمن للموصل من سيطرة تنظيم داعش.