عاجل.. ولي ولي العهد يتصدر قائمة “لويدز” كأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم النفط

متابعات-فجر :
تصدر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائمة مجلة “لويدز” كأبرز المؤثرين على مستوى العالم في قطاع نقل النفط والغاز لعام ٢٠١٦.
وتعد “لويدز” أشهر المجلات الأسبوعية المتخصصة في قطاع النقل، وتأسست في لندن عام ١٧٣٤.
متابعات-فجر :
تصدر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائمة مجلة “لويدز” كأبرز المؤثرين على مستوى العالم في قطاع نقل النفط والغاز لعام ٢٠١٦.
وتعد “لويدز” أشهر المجلات الأسبوعية المتخصصة في قطاع النقل، وتأسست في لندن عام ١٧٣٤.
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