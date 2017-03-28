“حرس الحدود” العثور على جثة الصياد المفقود قبالة شاطي رأس الطرفة ب “جازان”

متابعات-فجر :

تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة جازان، من العثور على الصياد المفقود أبو رمزي في بحر جازان والذي وجد قاربه خالياً بالقرب من إحدى جزر فرسان الأسبوع الماضي تمكنت إحدى دوريات حرس الحدود من العثور على جثة العم محمد عمير بعد ان قذفتها الأمواج نحو شواطئ محافظة بيش .

وأوضح الناطق الاعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر الشهراني أنه إمتداداً لعمليات البحث عن الشخص المفقود الذي وجد قاربه خاليا في عرض البحر جنوب شرق جزيرة أحبار يوم الأحد ـ فقد تمكنت إحدى الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش عند الساعة 30: 11 من صباح هذا أمس الثلاثاء من العثور على جثه بالقرب من شاطئ رأس الطرفه بعد أن جرفتها أمواج البحر للشاطئ ويحتمل أنها تعود للمواطن المفقود .

وبإستدعاء ذوي المفقود أكدوا تعرفهم على الجثة والتي تم نقلها للمستشفى لإستكمال باقي الإجراءات الطبية والجنائية تمهيداً لتسليمها لذويه .من جانبه نقل سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تعازي معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي لذوي الشهيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .