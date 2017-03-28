“ساعد” الخيرية تقدم محاضرات توعوية لمرضى “التصلب العصبي”

متابعات-فجر :

تعقد جمعية “ساعد” الخيرية لمرض التصلب العصبي المتعدد، غداً( الأربعاء)، فعالية تثقيفية بالتعاون مع مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري، وتستهدف مرضى التصلب وذويهم.

وتتضمن الفعالية عدة محاضرات يقدمها أشهر أطباء الأعصاب بالمملكة مثل “الدكتور سعيد أبو حليقة، والدكتور محمد الجمعة، والدكتور سعد الماضي، والدكتورة مشاعل القحطاني، والدكتورة هيفاء الخميس”.

و خلال الفعالية ستقدم فقرة تتضمن قصة نجاح يقدمها “الدكتور عبدالله المقبل، ودلال سالم”، فيما تختتم الفعالية بتكريم المحاضرين والمشاركين من قبل رئيس مجلس الإدارة “آسيا آل الشيخ”.

ويذكر أن الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد “ساعد” تأسست في مطلع عام 2016، وتستهدف عدداً كبيراً من المصابين في المملكة، ويضم مجلس إدارتها عدداً من الأطباء العاملين في الحقل الصحي والإداري والإعلامي.