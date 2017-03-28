آبل تصدر النسخة النهائية من نظامها iOS 10.3

متابعات-فجر :

أصدرت شركة آبل النسخة النهائية من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولiOS 10.3 ويعتبر هذا الإصدار أحدث إصدار للنسخة العاشرة من نظامها iOS 10، والذي عملت الشركة على توفيره لجميع المستخدمين في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب إصدارها للنسخة 10.12.4، والتي جلبت ميزة الإضاءة الليلية، من نظامها للحواسيب macOS Sierra.

وقد سبق إصدار النسخة الحالية نسخ تتضمن تحديثات صغيرة iOS 10.1 وiOS 10.2، وهي النسخة التي صدرت قبل شهرين من الآن، ويأتي هذا الإصدار بعد صدور ما لا يقل عن 7 إصدارات تجريبية لنسخة iOS 10.3، حيث تمكن المطورون من اختبار الإصدارات التجريبية وإظهار بعض التحديثات الأكثر أهمية.

وتحتوي النسخة الجديدة من النظام التشغيلي على ميزة Find My AirPods للبحث عن السماعات اللاسلكية، وتعتبر هذه الميزة وسيلة للمستخدمين لمعرفة مكان تواجد سماعاتهم اللاسلكية عبر تشغيل أصوات يمكن سماعها للوصول إليها مجدداً

ويعتبر نظام الملفات الجديد الذي يحمل اسم Apple File System ويدعى اختصاراً باسم APFS الميزة الرئيسية الأخرى لهذه النسخة، ويحل النظام الجديد بدلاً من النظام القديم المسمى HFS+، والي جرى استخدامه لنظام آي أو إس وغيره من أنظمة تشغيل شركة آبل منذ عام 1998.

وتعمل النسخة الجديدة عند تثبيتها وتحديثها على تحويل الملفات تلقائياً على أي هاتف آيفون إلى نظام APFS، وقد يؤدي وجود أي مشاكل أثناء العملية إلى فقدان الملفات القديمة، وذلك لأن الأنظمة غير متوافقة، ويمكن العودة إلى تنسيق HFS + القديم مرة أخرى، ولكن لن يتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمستخدم بعد التغيير.

ويعتبر نظام الملفات الجديد APFS الأمثل لذاكرة التخزين الفلاشية وذاكرة التخزين من نوع SSD، كما انه يركز على التشفير، بحيث تعتبر هذه المميزات الأكثر ملاءمة لمطالب الحوسبة الحديثة بالمقارنة مع نظام HFS+ الذي جرى هندسته منذ وقت طويل قبل ظهور هواتف آيفون حتى.

وعملت الشركة على تعزيز إمكانيات مساعدها الرقمي الصوتي سيري عبر عدد من الطرق، بحيث يمكن للمساعد حالياً إخبار المستخدم حول عمليات الدفع والتحقق من حالة الفواتير من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني المثبتة، إلى جانب إمكانية جدولة عمليات التنقل من خلال خدمات الركوب وتطبيقاتها.

كما يمكن لسيري، بمساعدة التطبيقات المنتجة من قبل شركات تصنيع السيارات، تشغيل أضواء ومحرك السيارة وإخبار المستخدم فيما إذا كانت السيارة مقفولة، وكمية الوقود المتبقية.

وتعمل النسخة الحالية على عرض معلومات معرف آبل في الجزء العلوي من تطبيق الإعدادات، كما أصبح من الأسهل الوصول إلى إعدادات الأمان من هناك، كما يتيح تطبيق الخرائط إمكانية البحث عن مكان إيقاف السيارة، بشكل يشابه ما يقوم به تطبيق خرائط جوجل، بينما يتيح تطبيق التقويم حذف الدعوة غير المرغوب بها والإبلاغ عنها كغير مرغوب بها.

كما حصلت تقنية CarPlay على بعض التحديثات، بحيث أصبح بإمكان المستخدم الوصول إلى قوائم التشغيل اليومية وفئات الموسيقى الجديدة من خلال تطبيق آبل ميوزك، إلى جانب وجود شاشة تعرض ما يجري تشغيله حالياً تابعة لتطبيق آبل ميوزك تتيح إمكانية الوصول إلى ألبوم الأغنية الحالية أو مشاهدة ما سيأتي بعد ذلك.