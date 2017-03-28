تحت شعار ” كن سائحاً مع الداون ” اختتام فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – فجر :

اختُتمت فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون بمنطقةالمدينة المنورة، والتي أقيمت يوم الإربعاء 23/ جماديالثاني /1438هـ، بمجمع الراشد مول ، وبتنظيم من مركزشعاع الأمل للرعاية النهارية تحت شعار ” كن سائحاً معالدوان “، كما شهدت الفعالية حضور الفنان والكاتبالمسرحي، محمود بن أحمد دقل ، وعدد من المشاركينوالداعمين .

وتضمنت الفعالية التي أشرفت عليها الأخصائية مروجالعشري، 4 أجنحة وهي الفنون الشكيلية والعلاج بالفن ،والاستشارات والتوعية ، والتي تهدف إلى العلاج النفسيوالوظيفي والسلوكي ، حيث كانت الأجنحة بقيادة الدكتورةرزان كردي، والأستاذ فهد الجابري .

وقال بهذه المناسبة، الاستاذ محمود دقل لـ ” فجر “ :” لاشكأن الإعاقة الحقيقية ليست بالجسد وإنما تكون بالفكروالفكر الضال ، فكم من معاق استطاع أن ينجز مالميستطيع أن ينجزه الآخرون وهم أصحاء ، فبالإرادةوالعزيمة نستطيع تجاوز الصعاب مهما كانت ” .

وأضاف الدقل :” للأسف كم من بيت عزل ابنه الذي ابتلاهالله ؛ عن الظهور والاختلاط بالمجتمع ، خشية الإحراج أوالفشل من ابنهم الذي حرموه من أبسط حقوقه، سواءً منتعليم أو غيره ” .

وتقدم “الدقل” بالشكر الجزيل ؛ لمركز شعاع الامل للرعايةالنهارية، وجميع فريق العمل والمشرفة على الفعاليةالاخصائية الأستاذة مروج العشري ، على احتضان مثل هذهالفعاليات التي أقيمت لأول مرة بمنطقة المدينة المنورة .