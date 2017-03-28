“الجوازات” تكمل استعداداتها لتنفيذ حملة “وطن بلا مخالف”

متابعات-فجر :

أكملت جوازات منطقة الرياض ومحافظتها استعدادها لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله”، ودشنها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز “حفظه الله” وذلك لمساعدة الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة البلاد وفق الآلية المعتمدة في الحملة والتي تضمن إعفاءهم من الغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة والأثر النظامي المترتب على بصمة “مرحل”

وبيّن اللواء السحيباني أنَّ مهلة الـ90 يومًا للمغادره خلالها والتي تبدأ غداً الأربعاء مشروطة بمغادرة المخالف المملكة من تلقاء نفسه بعد انهاء اجراءاته ..

مؤكدًا في الوقت نفسه أنه في حال مغادرة المخالف في الوقت المحدد سيعفى من الآثار المترتبة على بصمة “مرحل” وبإمكانه العودة إلى المملكة للعمل بالطرق النظامية.

وأوضح اللواء السحيباني أن المخالفين القادمين بتاشيرة الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور وانتهت قبل الاعلان عن المهلة عليه التوجه مباشرة إلى المنافذ البريه أو الجويه أو البحريه للمغادرة ليتم انهاء اجراءاته مباشرة مالم تجد عليه ملاحظة

وأضاف: أما مجهولي الهوية ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل ومخالفة الحج بدون تصريح والمخالفين المنتهية اقامتهم او لم يستخرجوا إقامة ولم يتجاوب معهم اصحاب العمل فعليهم اخذ موعد من موقع وزارة الداخلية والتوجّه إلى مقر انهاء الاجراءات حسب الموعد المحدد بالمواقع المخصصة لخدمتهم والمواقع بمنطقة الرياض هي كالاتي :

1/الرياض / شعبة جوازات الملز

2/ مطار الملك خالد الدولي

3/ جوازات الخرج

4/ جوازات وادي الدواسر

5/ جوازات المجمعه

6/جوازات الزلفي

7/ جوازات الدوادمي

8/جوازات عفيف

9/ جوازات شقراء

10/ جوازات القويعية.

واهاب اللواء السحيباني بجميع الأخوه ممن تشملهم هذه المكرمه الملكية استغلال الفرصة والمغادرة في الوقت المحدد مؤكدا بالوقت نفسه ان هناك عقوبات صارمة سوف تطبق على المخالفين بعد انتهاء المهلة.