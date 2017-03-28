القطاع الصحى بالجمش يحتفل بالأسبوع الخليجى لتعزيز صحة الفم والأسنان

متابعات-فجر :

دشن القطاع الصحي بالجمش ممثلاً بمركز صحي عواضه فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجى الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان وذلك بقامة المعرض الطبى المتكامل والمزود بوسائل التوعية المختلفة من بوسترات وبروشورات ومطويات ورسوم تشكيلية عن صحة الفم والاسنان كما تضمن الحفل عرض بروجيكتور عن التسوسوطرق الوقاية منه وأسبابه كما تم القاء محاضره طبيه علمية تتحدث عن هذه المناسبة قدمها الدكتور /ميسرة فتحى المشرف الفنى للمركز الصحى وحضي هذا الاحتفال بحضور اهالي المركز يتقدمهم رئيس مركزعواضه الأستاذ / سلطان سعود الشمالي وعدد من طلاب المدارس هذا ومن جهته فقد ثمن “الثبيتي” الجهود التى قدمها منسوبي المركز الصحى والتى اسهمت في نجاح فعاليات هذه المناسبه وقد عبّر عن شكره للحضور وللجميع وحث الجميع على أن يتكاتفون يداً بيد لنشر الوعي وتثقيف المستفيدين من الخدمات الصحية وتوعيتهم والعمل على تذليل الصعاب لخدمة المرضى .