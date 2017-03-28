إصابة 3 من منسوبي سفارة المملكة بالأردن في حادث سير

متابعات-فجر :

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم الثلاثاء: ‘‘إن موظفيها المصابين في الحادث المروري، الذي تعرضت له إحدى المركبات التابعة للسفارة يوم أمس (الاثنين) حالتهم مستقرة‘‘.

وأوضحت السفارة، في ‘‘بيان‘‘ لها اليوم: أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة من موظفي السفارة، بالإضافة إلى سائق السيارة (أردني الجنسية)، لافتة إلى أنهم ما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت : أن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة، ولا تدعو للقلق، لافتة إلى أن سفير خادم الحرمين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، زار المصابين واطمأن على سلامتهم، مشيدة بجهود السلطات الأردنية في التعامل مع الحادث.