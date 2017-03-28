جازان.. ضبط 76 مخالفاً وكميات من نبات القات المحظور و المركبات المسروقة

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر، من تنفيذ حملة أمنية باﻹشتراك مع مركز الجانبة تمكنوا خلالها من ضبط عدد من المخالفين وكميات من نبات القات ومركبتين مسروقة ومعلن عنها.

حيث قام رجال اﻷمن خلال الحملة بتمشيط كافة المواقع المشبوهة والوعرة ما أسفر عن اﻹطاحة ب76 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط اربع مركبات عثر بداخلها على كميات من نبات القات مخباة داخل عدد من الأكياس بها 1440 حزمة كما اتضح بأن مركبتين منها مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة عسير شرطة محافظة خميس مشيط وشرطة محافظة صبيا.

تم استكمال إجراءات الضبط وتم تحريز المضبوطات وإحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص بعد التنسيق مع الجهات الطالبة للسيارتين.