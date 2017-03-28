“أمير مكة المكرمة” يوجه محافظ القنفذة بالوقوف على ٥٤ حالة تسمم لطالبات إحدى المدارس الإبتدائية

متابعات-فجر :

وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل محافظ القنفذة فضا البقمي، بالوقوف على ٥٤ حالة تسمم لطالبات لإحدى المدارس الابتدائية، فيما باشر الأطباء الحالات ، وتم الاطمئنان على أن حالاتهن جميعا مستقرة.

وأعلنت صحة القنفذة حالة الطوارئ بين مستشفياتها، بعد الاشتباه بتسمم عدد من الطالبات، فيما بدأ وصول الحالات لمستشفى القنفذة العام ومستشفى الجنوب من ظهر اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة القنفذة ابراهيم المتحمي فان فريقاً طبياً يباشر الحالات هذا وقد قام فريق من نسائي من قائدات ادارة تعليم القنفذة يضم المساعدة للشؤون التعليمية ومديرة مكتب الداخل ومديرة الابتدائية الرابعة والمتوسطة الثالثة التي وقعت فيها الحادثة بزيارة الطالبات المنومات في المستشفيات.

وتسود حالة من القلق والترقب بين امهات الطالبات المنومات، نظرا للحالة الحرجة لمعظم الطالبات اللاتي يعانين من غثيان واستفراغ وآلام شديدة بالبطن في ظل الامكانات المحدودة لمستشفى القنفذة المؤقت والاضطرار لتحويل معظم الحالات لمستشفى جنوب القنفذة على بعد ٥٠ كم جنوب المحافظة.

وقالت إمارة مكة المكرمة على تويتر إنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب التسمم بمتابعة المحافظ.