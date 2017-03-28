القبض على المشتبه بالتورط في وضع طرد مشبوه أمام “البيت الأبيض”

متابعات-فجر :

ألقت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به بعد اكتشاف “طرد مشبوه” خارج مقر إقامة الرئيس. وقال جهاز الخدمة السرية الامريكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي: “تم التحفظ على المشتبه به” وذلك بعد ساعة من التأهب الأمني، والذي تسبب في إغلاق الجانب الأيسر للبيت الابيض،

وقام ضباط من جهاز الخدمة السرية الأمريكي الذي يحمي الرئيس وأسرته وكبار المسؤولين الاخرين وكبار الشخصيات الزائرة، بإغلاق الطرق بشكل مؤقت قرب البيت الابيض وأقاموا سياجاً لإبعاد المشاة إلى مسافة آمنة خارج محيط البيت الابيض كإجراء وقائي.ويبدو أنه تم العثور على الطرد على الجانب الأيسر من المنطقة ،حيث تم ابعاد بعض الطواقم التلفزيونية من الحديقة الواقعة شمال البيت الأبيض.