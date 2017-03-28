“الجهات الأمنية” القبض على وافدين يديران مصنعاً للخمور بمحافظة الجبيل

متابعات-فجر :

تمكن رجال الأمن بمحافظة الجبيل، من مداهمة منزل، بناء لما توفر من معلومات عن قيام عدد من الوافدين من جنسية آسيوية ‎بإعداد وترويج الخمور بمقر سكنهم بحي المرقاب بمحافظة الجبيل البلد، والقبض على المتهمين.

وأوضح؛ أن المتهمين وافدان في العقد الرابع والخامس من العمر؛ حيث تم ضبط مصنع بدائي لإعداد وتجهيز المواد المسكرة، يتضمن 32 برميلاً، و3 جالونات، وعدد 58 قارورة معبأة بمادة المسكر.

وجرى إيقاف المتهمين واستكمال إجراءات الضبط الجنائي اللازمة، وإحالة القضية والمتهمين لهيئة التحقيق والادعاء العام.