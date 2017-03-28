الأمير”خالد الفيصل” يكرم سعودية وثقت الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة

متابعات-فجر :

‏كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، في مكتب سموه بجدة ، عدداً من رجال الأمن ، يتقدمهم مدير شرطة المنطقة اللواء سعيّد القرني نظير إنجازاتهم في قضايا أمنية مختلفة.

وأكد سموه الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد عون الله وتوفيقه، وسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها .

وشمل التكريم مدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب بن أحمد عسيري، ومدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر بن فهد الشريف، ومدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة العقيد عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني، ومدير قسم البحث بمركز شرطة السلامة الرائد سفر بن سلمان الشهراني، كما شمل التكريم رجل الأمن الذي تم الاعتداء عليه بالكورنيش أثناء أدائه لمهام عمله العريف عبدالله بن علي عسيري من منسوبي مرور جدة، والمواطن ناصر محمد حسن مطمي، والمواطنة فايزة عبدالعزيز الأحمدي.