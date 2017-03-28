“أمير منطقة القصيم” يكرم المتقاعدين من منسوبي الإمارة

واس-فجر :

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمجلس الاستقبال الرئيسي في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، المتقاعدين من منسوبي إمارة منطقة القصيم لهذا العام 1438هـ .

وفي بداية الحفل رحب سموه بهم وشكرهم على ما قاموا به من جهود موفقة وطيبة خلال فترة عملهم بالإمارة ، حيث كانوا مثالاً يُحتذى به للموظف المثالي والمخلص لدينه ومليكه ووطنه.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : إن لم يكن هناك بداية عمل ونهايته ، لم يكن هناك فرصة للأجيال القادمة ، ولولا مرحلة التقاعد لما جاءت الفرص للأجيال التي بعدها “، مشيراً إلى أن المتقاعدين لازالوا أعضاء نافعين قادرين على العطاء ، لافتاً إلى إمكانية احتياج الإمارة لخدماتهم وخبراتهم.

وأكد سموه أن مرحلة التقاعد هي مرحلة ناجحة لمن أرد أن يستثمرها ، حيث أنها تفتح له أفاق جديدة، متمنياً أن يراهم في مجالات أخرى نافعة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.

ثم سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الدروع وشهادات الشكر للمتقاعدين.

حضر التكريم وكلاء الإمارة ، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.