مدير عام الجوازات يتفقد مقر استقبال الوافدين بالملز

متابعات – فجر :

تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم الثلاثاء 1438/6/29هـ بجولة تفقدية لمقر استقبال الوافدين المخالفين بالملز ، ووقف اللواء اليحيى على كافة الاستعدادات والتجهيزات الضرورية لاستقبال وإنهاء إجراءات الوافدين المخالفين المبادرين بمغادرة المملكة والذين يتطلب سفرهم إنهاء اجراءاتهم عن طريق مراجعة الإدارات المعنية بالجوازات.

ووجه اللواء اليحيى خلال هذه الجولة كافة منسوبي الجوازات العاملين بمقار استقبال الوافدين المخالفين في جميع مناطق المملكة ببذل مزيداً من الجهد والعمل على تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات مغادرة كافة الوافدين المخالفين الراغبين في مغادرة المملكة بالدقة والسرعة المطلوبة مع إعفائهم من الآثار المترتبة على بصمة ( مرحل ) والرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ، وتنظيم العمل بما يضمن تطبيق الأنظمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم النظامي وضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتسهيل إجراءات مغادرة الوافدين المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للجوازات قامت في وقت مبكر بتجهيز كافة مقار استقبال الوافدين المخالفين في جميع مناطق المملكة لتسهيل مغادرتهم بعد استكمال الإجراءات النظامية.