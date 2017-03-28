تقنية نجران تُطلق حملة بعنوان “اعرف حقوقك على مستوى المتدربين”

متابعات – فجر :



أطلقت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم التقنية الإدارية حملة بعنوان ” اعرف حقوقك على مستوى المتدربين ” لتوعية المتدربين بحقوقهم .

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الكلية التقنية بنجران على توعية المتدربين وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، وتسليط الضوء على وحدة التوجيه والارشاد وممثليها بالأقسام التدريبية ودورهم في مساعدة المتدرب في حل مشكلاته السلوكية والتربوية والاجتماعية والنفسية وزرع روح الثقة لديه وتبصيره بقدراته ومواهبه الذاتية ليستفيد منها وليكون عضواً فعالاً ومؤثراً في مجتمعه .

وأكد رئيس قسم التقنية الإدارية مهدي بن عبدالله آل الحارث بأن المتدرب يعتبر الركيزة الأساسية في العملية التدريبية فهو من تقدم له الخدمات التدريبية داخل الكلية ومن هنا يظهر لنا أن للمتدرب حقوقا وعليه التزامات وواجبات وما يهمنا في هذه الحملة حقوق المتدرب التي يجب الاهتمام بها وإشباع حاجاته، وذلك وفق تعاليم ديننا وقيمنا الاجتماعية باحترام وحفظ لحقوقه، ولا بد من تقديم المساعدة الممكنة للمتدرب في اكتساب تلك القيم الاجتماعية.

من جهته قال عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري كما أن للطالب حقوقا فإن عليه التزامات وواجبات ودورنا بالكلية يحتم علينا تعريف المتدرب بتلك الواجبات وعندها سوف يكتسب المتدرب ثقة في نفسه تسهم في بناء شخصية سوية فلا بد من تعرف المتدرب على حقوقه وكيفية اكتسابها ، فالكلية من خلال هذه الحملة لا تكتفي بتعريف المتدرب على حقوقه وواجباته داخل الكلية ، بل تتعدى إلى المجتمع المحلي الذي ينتمي له المتدرب .