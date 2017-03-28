العمل والتنمية الاجتماعية: مطلع الشهر المقبل آخر موعد لتحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان

الرياض – فجر :

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الثاني من شهر رجب المقبل موعدا نهائيا لمستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديث البيانات الشخصية والبنكية للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم، قبل إيقاف الصرف عنهم بشكل مؤقت، وإسقاطهم بصورة نهائية بحلول تاريخ 1438/10/30.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي:”إن الوزارة ستوقف الصرف مؤقتا عن المستفيدين، الذين لم يحدثوا بياناتهم في ثاني أيام شهر رجب المقبل، ويتم الصرف لهم بأثر رجعي عند تحديث بياناتهم، في حين أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف، يتم إسقاطها في نهاية شهر شوال المقبل، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة”.

وكشف الدكتور الصبحي، أن عدد مستفيدي الضمان والرعاية الذين حدثوا بياناتهم الشخصية بلغ 79%، مشيرا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم تحاشيًا لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي، الذي كان مقررا في تاريخ 1438/5/1هـ، وتم منحهم فرصة جديدة لمدة شهرين ونصف، لتجنب إسقاطهم بشكل نهائي.

وبين الدكتور نايف الصبحي، أن الوزارة وتقديرا منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تحديث بيانات كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية eservices.mlsd.gov.sa، ومضيفا أنه بإمكان المستفيدين الذين يواجهون صعوبة في تحديث يياناتهم، زيارة مكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة، حيث يقوم موظفو الوزارة بتسجيلهم مباشرة، وقد وفرت الوزارة خدمة إرسال الباحثين الاجتماعين إلى منازل من لايستطيعون الوصول إلى مكاتب الوزارة، من خلال تواصلهم بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19911، وتقديم طلب زيارة منزلية لتفادي أية إجراءات قد تتخذ بحقهم.