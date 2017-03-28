هواتف سامسونج الذكية تمثل 29% فقط من مبيعات الشركة

متابعات – فجر :

قبل يومين فقط من الإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسي S8، كشف تقرير جديد عن أن أجهزة سامسونج الذكية لم تعد تحقق نجاحًا كبيرًا مثلما كانت تفعل في الماضى، فوفقاً لموقع Theinvestor الكوري لا تمثل هواتف سامسونج الذكية أكثر من 29٪ فقط من مبيعات الشركة في الربع الأول من عام 2017.

ويستند هذا التقرير على البيانات التي تم الحصول عليها من قبل شركة Hana للاستثمار المالى، والذى أظهر تراجع مبيعات سلستى جلاكسي S ونوت للمرة الأولى، إذ لا تحققان سوى 30٪ من إجمالى إيرادات الشركة، رغم وصول مبيعات الأجهزة إلى 75٪، عند إطلاق جلاكسي S4 في عام 2013، وانخفضت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتراجعت 40٪ في عام 2015.

على الرغم من أن هذه البيانات قد تبدو غير مبشرة لشركة سامسونج، إلا أنها حقيقة، فعملية سحب هاتف جلاكسي نوت 7 تسببت في القضاء على واحد من الأجهزة الرئيسية للشركة.