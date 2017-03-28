اليابان تعبر تايلاند برباعية وتنفرد مؤقتا بصدارة مجموعتها

متابعات – فجر :

انفرد المنتخب الياباني مؤقتا بصدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعد فوزه على ضيفه التايلاندي 4 – صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من التصفيات.

وتقدم شينجي كاجاوا مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بهدف للساموراي الياباني في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف شينجي اوكازاكي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة .19

وفي الشوط الثاني، أحرز يويا كوبو نجم جينت البلجيكي الهدف الثالث في الدقيقة 57 وتبعه مايا يوشيدا مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83. وأهدر تيراسيل دانجدا ضربة جزاء لمنتخب تايلاند قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

ورفع هذا الفوز رصيد المنتخب الياباني، في الصدارة، إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام المنتخب السعودي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه العراقي، وسيكون بمقدوره العودة لمقاسمة اليابان الصدارة في حال الفوز على أسود الرافدين.