تعرف على قصر الحمراء في غرناطة

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قصر الحمراء في غرناطة جنوب اسبانيا, يقع جزء القلعة، والقصر هو جزء من حديقة قصر الحمراء على هضبة تطل على مدينة غرناطة في جنوب اسبانيا.

يعتبر قصر الحمراء الآن واحدة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في اسبانيا والكثير من الزوار يأتون إلى غرناطة فقط لرؤية قصر الحمراء.

شيد في الأصل على أنها قلعة صغيرة في عام 889 ومن ثم تجاهلها إلى حد كبير حتى تم تجديد أنقاضه و أعيد بناؤه في منتصف القرن ال 11 من قبل الملك الامازيغي باديس بن حبوس في مملكة غرناطة ، وتم تحويلها في وقت لاحق إلى القصر الملكي في 1333 من قبل يوسف الأول ، سلطان غرناطة.

اضيف قصر الحمراء لموقع اليونسكو للتراث العالمي ، و مصدر إلهام للعديد من الأغاني و القصص.

وصف الشعراء المغاربي بأنه ” لؤلؤة تعيين في الزمرد ، ” في إشارة إلى لون مبانيها و الغابة المحيطة بهم .

وقد تم تصميم مجمع القصر مع موقع الجبلية في الاعتبار، و العديد من أشكال التكنولوجيا.

الحديقة لديها العديد من العنادل ، وعادة ما يتم تعبئتها مع صوت المياه الجارية من عدة ينابيع و شلالات .

يتم توفير هذه من خلال قناة 8 كم ( 5.0 ميل ) لفترة طويلة ، وهذا مرتبط مع دارو في دير يسوع ديل فالي فوق غرناطة .

على الرغم من الإهمال الطويل ، والتخريب المتعمد و بعض الترميم سوء الحكم ، قصر الحمراء يتحمله كمثال للفن الاسلامي في المراحله النهائية الأوروبي ، ليخضع النفوذ النسبي من التأثيرات البيزنطية المباشرة التي وجدت في جامع قرطبة .