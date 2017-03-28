استراليا تفوز على الإمارات بهدفين دون رد في تصفيات المونديال

متابعات-فجر:

تراجع أمال المنتخب الإماراتي بشكل كبير في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، بعدما خسر أمام مضيفه الأسترالي بهدفين نظيفين(2/0)، اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. وسجل جاكسون ايرفين هدف التقدم لأستراليا بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف زميله ماثيو ليكي الهدف الثاني في الدقيقة 78 . وأنعش الانتصار أمال المنتخب الأسترالي في التأهل المباشر إلى النهائيات، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة متساويا مع كل من منتخبي السعودية واليابان.أما المنتخب الإماراتي ، فقد تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الرابع لتتراجع فرصته بشكل كبير في التأهل المباشر ، وربما باتت أماله معلقة على إحراز المركز الثالث والتأهل من خلال الملحق الفاصل.ويتأهل الأول والثاني من كل من المجموعتين إلى النهائيات مباشرة ، بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض في ملحق فاصل ، ويتنافس الفائز منهما على بطاقة التأهل للمونديال ، مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي). وعلى ملعب استاد “سيدني” ، قدم المنتخب الأسترالي بداية قوية في المباراة أملا في تسجيل هدف مبكر بيطمئن بها جماهيره ويربك به حسابات الضيوف.وسرعان ما ترجم المنتخب الأسترالي تفوقه الهجومي في الدقائق الأولى حيث افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة ، عندما ارتقى جاكسون ايرفين لكرة من ضربة ركنية وأسكنها الشباك معلنا تقدم أستراليا 1 / صفر.وكاد المنتخب الأسترالي أن يعزز تقدمه بعدها بأقل من دقيقتين عن طريق ماثيو ليكي لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج ، وكثف الفريق الأسترالي تركيزه على الاستحواذ على الكرة لهز ثقة منافسه.