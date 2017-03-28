ارتفاع ضحايا الانهيار الجليدي في اليابان إلى 8 أشخاص

متابعات-فجر:

أكدت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق جليدي وقع في ساحة تزلج بوسط اليابان، إلى ثماني حالات وفاة. ووقع الحادث أمس الاثنين عندما كانت مجموعة طلاب ومدرسين من عدة معاهد يتواجدون في ساحة “فاميلي سكاي ريزورت” في مدينة ناسو على بعد نحو 200 كلم شمال طوكيو. وذكرت السلطات المحلية أن الحادث أدى إلى مصرع سبعة طلاب ومدرس، مشيرة إلى أن أعمار المراهقين تتراوح بين 16 و17 عاماً بينما يبلغ عمر المدرس 29 عاماً، حسبما أوردت اليوم شبكة (إن اتش كي) العامة. وأصيب 40 طالباً ومدرساً كانوا في الساحة خلال وقوع الحادث، حالة اثنين منهم خطيرة، وفقاً لأحدث البيانات. وتسبب ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع الجاري في انصهار الثلوج المتراكمة خلال تساقط الأمطار الأسبوع الماضي. وكان الطلاب يزورون المجمع الترفيهي للمشاركة في برنامج لتسلق الجبال، كان قد بدأ أول أمس السبت وكان سينتهي ظهر الاثنين.