مدير صحة بيشة يدشن اليوم العالمي للخدمة الإجتماعية

متابعات-فجر:

دشن مدير صحة بيشة الأستاذ/ عامر بن مشاري الصعيري، صباح اليوم الثلاثاء، الإحتفالية التي نظمتها إدارة الخدمة الإجتماعية بمناسبة اليوم العالمي 2017م للخدمة الإجتماعية تحت شعار ” تعزيز المجتمع والإستدامة البيئية” في البهو الرئيسي لمبنى المستشفى، وقد إشتملت الفعاليات علي معرض صحي توعوي ومشاركة طلابيه من مدارس نون الأهلية كما شاركت جميعة البر الخيرية بمحافظة بيشة (دار الإيواء) بجناح في المعرض الصحي

ويشار إلى أن الخدمة الإجتماعية الطبية من العناصر الأساسية في العلاج الطبي حيث يقوم الطبيب على علاج المريض من الناحية الطبية . ومن ناحية الخدمات التي تقدمها الخدمة الإجتماعية للمريض:

دراسة حالات المرضى بدءاً بالإتصال بذويهم للحصول على المعلومات الأساسية عن حياة المريض.

مساعدة المريض على تقبل المرض.

مساعدة المرضى على التخلص من المخاوف والقلق الناجمين عن المرض.

مساعدة المرضى على التكيف مع الظروف الصحية عند الخروج من المستشفى .

مقابلة أسر المرضى وتزويدهم بالتوجيهات والارشادات الاجتماعية والنفسية التى تساعد على سرعة الشفاء .

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