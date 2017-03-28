تكليف ثواب الشهراني مساعدا للموارد البشرية بصحة بيشة

متابعات -فجر

أصدر مدير صحة بيشة الاستاذ عامر بن مشاري الصعيري قرار اداري يقضي بتكليف ثواب ناصر الشهراني مساعدا للموارد البشرية بصحة بيشة لمدة عام إعتبار ا من ٢٨ / ٦ /١٤٣٨ .

ويعد الشهراني من الكفاءات الجيدة حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة المالية