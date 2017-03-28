تكليف ثواب الشهراني مساعدا للموارد البشرية بصحة بيشة

متابعات -فجر
أصدر مدير صحة بيشة الاستاذ عامر بن مشاري الصعيري قرار اداري يقضي بتكليف ثواب ناصر الشهراني مساعدا للموارد البشرية بصحة بيشة لمدة عام إعتبار ا من ٢٨ / ٦ /١٤٣٨ .
ويعد الشهراني من الكفاءات الجيدة حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة المالية
متابعات -فجر
أصدر مدير صحة بيشة الاستاذ عامر بن مشاري الصعيري قرار اداري يقضي بتكليف ثواب ناصر الشهراني مساعدا للموارد البشرية بصحة بيشة لمدة عام إعتبار ا من ٢٨ / ٦ /١٤٣٨ .
ويعد الشهراني من الكفاءات الجيدة حيث كان يشغل منصب مدير الإدارة المالية
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1 تعليق
منصور
يستاهل ابو ناصر وبالتوفيق ان شاء الله