قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلين

متابعات _فجر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلين .

وأفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، الشاب عبد الرحيم عمران يوسف الأطرش ، بينما اعتقلت الطفلين محمود رائد محمود مسالمة ، وأحمد خالد أبو الجمال من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة بني نعيم، وفتشت منازل عدة، تعود ملكيتها لفلسطينيين، بينما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير، وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الاهالي، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.