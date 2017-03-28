الأرصاد : سماء غائمة وهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بالمملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان ونجران ، ولا يستبعد تكون الضباب خلال أوقات الليل على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر, غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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