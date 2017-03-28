41 مهرجاناً سياحياً في إجازة منتصف العام ادراسي الثاني

واس_فجر

تشهد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لهذا العام التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع، إقامة نحو 41 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق المملكة.

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في المناطق الإعداد لهذه المهرجانات التي تمتاز بتنوع أنماطها لتناسب مختلف شرائح المجتمع، وشمولها لفعاليات تراثية وسياحية ورياضية وثقافية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية، والحرف اليدوية، والسياحة الترفيهية والصحراوية وغيرها.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع التسويق والبرامج المكلف في الهيئة عبد الله بن عبد الملك المرشد، أن مهرجانات إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق وشركاء الهيئة من المتوقع أن تدر عوائد اقتصادية على المناطق والمواطنين نتيجة زيادة الحركة السياحية المحلية.

وأضاف أن المهرجانات شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، من خلال التعاون والشراكات البناءة مع القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا من خلال تعزيز التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في المجال السياحي.

وأكد المرشد أن الهيئة تسعى دائما للارتقاء بمستويات قطاع الفعاليات والمهرجانات بالمملكة بالتوازي مع الخدمات المكملة لها، وتهيئة المكملين في المناطق والقطاع الخاص لتقديم منتج سياحي متكامل يحقق رضا السائح، ويمثل إثراء اقتصاديا ومعرفيا واجتماعيا.

يشار الى أنَّ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ترعى عددا من هذه المهرجانات وتساند الفعاليات والبرامج فنيا وإعلامياً وتسويقياً. كما يقدم مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988 معلومات متكاملة عن المهرجانات والفعاليات والفنادق والنصائح والمقترحات وفقا للمكان الذي يوجد فيه السائح.

كما أعد موقع السياحة السعودية أول رزنامة شاملة الكترونية معنية في الفعاليات السياحية التي تشهدها مناطق المملكة www.sauditourism.com.sa ، فضلاً عن دعم الهيئة للمهرجانات إعلاميا والترويج للوجهات والمواقع السياحية عبر ما تبثه من مواد إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة.

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