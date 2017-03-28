الإعصار ديبي يضرب المناطق الساحلية في شمال شرق أستراليا

متابعات _فجر

ضرب الإعصار ديبي مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة صباح اليوم، المناطق الساحلية في شمال شرق أستراليا، الأمر الذي دفع السلطات إلى توجيه دعوة إلى 30 ألف شخص من أجل المغادرة.

وجرى رفع درجة شدة الإعصار ديبي إلى مستوى عاصفة من الفئة الرابعة، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من مستوى سرعة الرياح الأكثر خطورة على الإطلاق.

وحذرت السلطات من أن الإعصار قد يبلغ المستوى الخامس وقت وصوله إلى اليابسة في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي تقريبًا (03:30 بتوقيت غرينتش).

وأُغلقت الموانئ في أبوت بوينت وماكاي وهاي بوينت، كما أغلق مطار تاونزفيل وألغت شركات كوانتاس وجيت ستار وريكس وفرجين أستراليا، العديد من رحلاتها الجوية من أو إلى المنطقة.كما أوقفت شركتا بي.إتش.بي بيليتون وجلينكور، العمل في مناجم الفحم في مسار العاصفة.

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