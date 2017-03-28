تعيين صهر ترامب رئيساً لمكتب في البيت الأبيض

متابعات – فجر

أعلن البيت الأبيض تعيين جيرد كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسا لمكتب جديد داخل البيت البيض يستهدف إعادة تشكيل الأنشطة الحكومية اعتمادا على أفكار من القطاع الخاص.

وقال شين سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض إن “مكتب الابتكار الأمريكي” الجديد سيطبق “أفكار الرئيس التي تسبق الزمن لكنها تعاني من نقص التمويل، بشأن العدد الكبير للأنشطة والخدمات الحكومية وتحسين مستوى معيشة كل الأمريكيين”.

وبحسب المتحدث، فإن التركيز الأساسي للمكتب الذي سيتولاه “كوشنر” سيكون تحديث التكنولوجيا في الإدارات الحكومية ومشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات للمتقاعدين.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن المكتب الجديد سيكون تابعا بشكل مباشر للرئيس ترامب، وسيعمل كفريق استشاري استراتيجي داخلي للبحث عن حلول مبتكرة، بما في ذلك احتمال خصخصة بعض الوظائف الحكومية.