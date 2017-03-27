“الجدعان”: إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية للتخطيط المالي

متابعات – فجر

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه تم إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتُحسن التخطيط المالي، وهما وحدة المالية العامة ومكتب الدين العام

وبيّن وزير المالية لدى افتتاحه للقاء السنوي الـ19 لجمعية الاقتصاد السعودية اليوم الاثنين، أن تعزيز حوكمة المالية العامة يعتبر من أهم أهداف الوزارة الاستراتيجية، بجانب تنمية الإيرادات غير النفطية، الإضافة لرفع كفاءة الانفاق التجاري على البرامج والمشاريع الحكومية تحقيق الاستدامة في الدين العام، والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة.

وقال الوزير، أن التنوع الاقتصادي يعتبر أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول ناشئة أو نامية، مبيناً التنويع الاقتصادي في المملكة هو القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة.

وأوضح الجدعان، أن رؤية المملكة 2030م جاءت لتعكس خطة استراتيجية متكاملة وترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع، مبيناً أن وزاراته عملت على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع رؤية المملكة 2030.