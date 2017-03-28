“مارفيك”: مواجهة العراق هامة جداً

متابعات – فجر

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الهولندي بيرت فان مارفيك مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية مباراة المنتخب أمام العراق في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م، وقال: “لا ينبغي علي الحديث عن أهمية مواجهتنا أمام المنتخب العراقي، أو ماذا تمثل هذه المواجهة، فهي مواجهة هامة بكل تأكيد”.

وشدد مارفيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، على اختلاف نسق وأسلوب لعب المنتخب التايلاندي عن العراقي، وقال”طبيعة المنتخب المنافس مختلفة عن المنتخب التايلاندي فنحن مستعدون بشكل جيد وسنعمل كل شي من أجل الفوز”.

وعبر الهولندي عن سعادته باللعب مجدداً على أرضية استاد الملك عبدالله بجدة بعد تغيّر أرضيته، حيث أكد مشاهدته للعشب الجديد بنفسه وكان العشب رائع بحد وصفه.

وتمنى المدير الفني للمنتخب أن يكون حضور الجمهور بشكل كبير يوازي أهمية هذه المواجهة، حيث قال”أتمنى أن يدعمنا الجماهير في هذه المواجهة التي تمثل لنا أهمية كبيرة”.

من جانبه، أكد قائد المنتخب أسامة هوساوي على صعوبة لقاء العراق، وقال “كلنا كسعوديين نعرف أهمية هذه المواجهة فقد جئنا من مواجهة صعبة واعتقد بأن هذه المواجهة أصعب”، مضيفاً “دائما لقاءات المنتخبين تكون قوية لحضور المنافسة فيها وتكون ممتعة”.

كما تمنى قائد الأخضر أن يتواجد الجمهور بكثافة في لقاء الغد، وقال “أتمنى دعم الجماهير غدا فنحن كلاعبين كلنا إصرار وعزيمة وروح لتجاوز هذه المواجهة”.