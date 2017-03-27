بالصور.. الملك سلمان يصل الأردن في زيارة رسمية

واس – فجر

وصل بحفظ الله ورعايته ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى عمّان اليوم في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية ، كما يرأس وفد المملكة في اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين المطار ، كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله – أخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – كلاً من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما وصل في معية الملك المفدى، معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز السويلم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.