أمير القصيم في افتتاح مشاريع في هجرة “البعيثة الجديدة”: الدولة تهتم في بناء الإنسان قبل البنيان

متابعات – فجر

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تبذله الدولة في بناء الإنسان قبل البنيان وتنمية المكان، مؤكداً أن الدولة ولله الحمد تستخرج الخيرات من باطن الأرض وتهيئها لخدمة المواطن، حيث جعلت استثمارها الأول في المواطن، وتذليل كافة سبل التنمية للوطن الغالي ومواطنيه، مؤكداً أن المواطن قادر على ترجمة طموحات قيادة هذه البلاد بما يرتقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن زيارته لهجرة البعيثة الجديدة لمشاهدة ما تقوم به شركة معادن من جهود موفقة في منجم البعيثة، وما قامت به من جهود كبيرة في خدمة اقتصاد الوطن وأبنائه، مثمناً الدور الذي تقوم به من خلال مساهمتها المجتمعية في البعيثة، مبدياً فخره وإعتزازه بشركة معادن، مشيراً إلى أن ما تقوم به هو ما يتأمله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، مؤكداً سموه على أهمية توظيف الشباب السعودي وإيجاد فرص العمل لهم، كونهم هم ثروة الوطن الحقيقية، ونحن نراهن عليهم في بناء الوطن ، ونراهن على قدراتهم وخبراتهم.

جاء ذلك بعد قام سمو أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لهجرة البعيثة الجديدة التابعة لمحافظة الأسياح، افتتح خلالها مبنى مركز البعيثة الجديدة ومباني المدارس الابتدائية للبنين والبنات التي تبرعت شركة معادن بإنشائها، وشرف حفل الأهالي الذي أقيم ترحيباً بسموه.

وقد استهل سمو أمير منطقة القصيم الزيارة بافتتاح مبنى هجرة البعيثة الجديدة وافتتاح مدرسة البنين والبنات الابتدائيتين بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، و الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد المديفر وكبار مسؤولي الشركة في المنطقة.

ويمثل تدشين البعيثة الجديدة، استكمال جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بإشراف أمارة منطقة القصيم تنفيذاً لأمر المقام السامي بنقل هجرة البعيثة من موقعها القديم ضمن رخص التعدين في منجم البعيثة للبوكسايت إلى موقعها الجديد الذي أختاره الأهالي، وفق أسس بناء حديثة وخدمات أفضل وبنى تحتية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في انتقال سلس لهم.

وثمن رئيس مركز البعيثة مجول محسن الحربي، لسمو أمير منطقة القصيم، افتتاحه مركز البعيثة الجديدة، مشيراً إلى أن المركز هو غرس وضعه ورعاه سموه، بمتابعته المستمرة والدائمة وتذليله لكافة المصاعب، إلى أن تم الانتقال إلى الموقع الجديد، بما يحمله من بنية تحتية وخدمات متكاملة تصب في خدمة المواطنين، ناقلاً لسمو أمير منطقة القصيم شكر الأهالي على ما وجدوه من عناية واهتمام ، كما سجل الحربي شكره وامتنانه لكافة القطاعات الحكومية المساهمة في بناء البعيثة الجديدة ، مشيراً إلى أن العمل الجماعي أوجد مركز متكامل الخدمات ، وفق معايير بناء حديثة، تتسم بالتنظيم والقابلية للتطور.

وعبر المهندس خالد المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في كلمة له ألقاها خلال تدشين المدارس ، عن سروره بزيارة سمو أمير منطقة القصيم وافتتاح المرافق التنموية التي بادرت الشركة ببنائها ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة من المسؤول الأول في المنطقة ودعمه للمبادرات الاجتماعية التي تنفذها الشركة في أماكن تواجد أعمالها ، دليل على عناية واهتمام سموه الكريم بالمسارات التنموية والتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهدها المنطقة.

وقال المديفر: إن “معادن” تفخر بتنفيذ استراتيجية الدولة في بناء قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعات السعودية ، وليساهم في تنويع مصادر الداخل ، وفق رؤية السعودية 2030م ، كما تعتز بدورها في المساهمات الاجتماعية ، ونهجها المتفرد في استدامة الأعمال التي تقدمها لخدمة المجتمعات المحيطة بها ، وما تحققه مبادراتها من تحولات اجتماعية واقتصادية بناءة ، لافتاً إلى أن مشروع منجم البعيثة لخام البوكسايت التابع للشركة يرسم ملامح عصر جديد في صناعة التعدين، بكوادر سعودية من أبناء المنطقة ، فقد باتت خيرات هذه الأرض مساهماً رئيسياً في صناعة الألمنيوم الحديثة في المملكة ، فمنجم البعيثة ، هو المورد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لخام البوكسايت الخام الأساس لصناعة الألمنيوم ، ومستخرجاته جزء من منظومة صناعة الألومنيوم التي تبدأ من الحجر السعودي من البعيثة حتى المنتج النهائي.

عقب ذلك توجه سموه لمقر حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة والذي تخللها كلمة لرئيس مركز البعيثة الجديدة وقصيدتين شعريتين ، وتكريم ذوي شهداء الواجب.

حضر الحفل محافظ الأسياح محمد العريفي، ومدير شرطة القصيم بالإنابة اللواء أحمد العضيب، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم بالقصيم عبدالله الركيان، وعدداً من أهالي البعيثة.