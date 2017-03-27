مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية

واس – فجر

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً اليوم في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، المشتمل على دراسة تحليلية للناتج المحلي الإجمالي، ونظرة على تغيرات الأسعار، والأداء النقدي في المملكة، والإيرادات والنفقات الحكومية.

كما تضمن التقرير تحليلاً لظروف الأسواق الخارجية والداخلية، وسوق النفط المحلية، وأسواق العمل، والنظرة المستقبلية والتوصيات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.