“مدني رنية”: احتجاز 29 شخصاً بسبب الأمطار

متابعات – فجر

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة عن إنقاذ ١٣ شخصاً داخل ست مركبات، شمال شرق محافظة رنية، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الاثنين ومساء البارحة.

وقام رجال الإنقاذ في مدني رنية اليوم بالتنسيق مع العمليات المشتركة بإخراج من بداخل السيارات، والاطمئنان على سلامتهم؛ وفِي موقع آخر أنقذ المدني ليلة أمس عائلتين مكونة من ١٦ شخص بينهم طفلين و ٦ نساء احتجزتهم المياه بوادي الروضة شمال شرق محافظة رنية.

وكان شمال شرق المحافظة قد شهد هطول أمطار غزيرة شملت مركز حدي، أدت إلى جريان وادي شعيب حدي، وشعيب أمشاط، نتج عنها إنجراف جزء من الطريق الواصل بين محافظة رنية ووادي الدواسر، وأدت الى إغلاق الطريق الرابط بين رنية ووادي الدواسر.