مكاني: “57773” تذكرة لمباراة المنتخب السعودي والعراق تم بيعها رسمياً

متابعات – فجر :

أعلن موقع مكاني المتخصص في بيع التذاكر اليوم الاثنين عن شراء الجماهير السعودية 57773 ألف تذكرة لمباراة المنتخب السعودي ونظيره العراق المزمع إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء على استاد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا ٢٠١٨.

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مشتريات من موقع مكاني 35.273..

مشتريات أُخرى 22,500″، وأضاف “مشتريات تذاكر قمة السعودية والعراق (100 هو عدد المدن والقرى و الهجر و المراكز الذين قاموا بشراء التذاكر).

يذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته الثانية بـ١٣ نقطة متساوياً مع اليابان فيما يحتل العراق المركز الخامس بـ٤ نقاط.