عسيري: المملكة على أتم الاستعداد للعمل مع أمريكا وحلفائها للحد من نفوذ إيران

متابعات – فجر :

أعلن اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم قوات التحالف العربي أن المملكة العربية السعودية على أتم الاستعداد للعمل مع أمريكا وحلفائها للحد من نفوذ إيران في المنطقة، وذلك في مقال عبر “فوكس نيوز”.. مؤكدا أن إدارة أمريكا الجديدة تنظر لنفوذ إيران على أنه التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي.

وأضاف عسيري “ترامب أبدى حرصه وحماسه الواضح لما طرحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع خلال الاجتماع الثنائي في واشنطن، وعلاقة الشراكة الأميركية – السعودية مسألة إستراتيجية وليست على النهج العاطفي، وأن المملكة وأمريكا يعملان لوقف تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الإرهابي عبر تبادل المعلومات والتنسيق لمنع تدفق أموال البنوك الغربية للمتطرفين بمنطقة الشرق الأوسط، وأن إيران تعرقل استقرار المنطقة من خلال تجارب الصواريخ الباليستية والتدخل في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسيناء، وأن ما يثير القلق هو تقاسم إيران لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية مع الانقلابيين في اليمن والمجموعات المماثلة في بلدان أخرى”.