“جوجل بلاى” تطلق تبويباً جديداً لعرض التطبيقات المدفوعة مجاناً

متابعات – فجر :

أطلقت شركة جوجل تحديثاً جديداً لمتجر التطبيقات التابع لها “Play Store” الذي وفر تبويباً جديداً يعرف بـ “Free App of the Week’ أو تطبيق الأسبوع المجاني، وهو تبويب تعرض من خلاله الشركة تطبيقاً مدفوعاً يمكن الحصول عليه بشكل مجاني خلال فترة زمنية تصل إلى أسبوع، وهى الميزة التى كانت توفرها شركة أبل فى متجرها.

وكان متجر “جوجل بلاي” يعرض في السابق سعر التطبيقات مع وضع خط عليه لتحفيز المستخدم على تحميله قبل أن يعود لسعره المدفوع، والآن فعند ذهاب المستخدمين لمتجر التطبيقات سيجدون هذا التبويب الجديد والذي يعرف بـ Free App of the Week يظهر في أسفل صفحة التطبيقات سواء على الهواتف الذكية أو عبر منصة الويب.

ويضم التبويب الجديد تطبيقاً واحداً فقط مدفوعاً ويتم إتاحته بشكل مجاني لمدة أسبوع واحد فقط، ثم يختفي بعد ذلك.