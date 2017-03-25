“الناصر”: الأمر الملكي يضع “أرامكو” في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية

متابعات – فجر :

ثمنّت أرامكو السعودية الأمر الملكي الكريم الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ باعتباره خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: “أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي اليوم بشأن الضرائب”.

وأوضح الناصر أن الأمر الملكي حول خفض معدّل الضريبة المفروضة على الشركة من 85% إلى 50%، سيجعل أرامكو السعودية متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.

وفي ختام تصريحه، أكّد الناصر أن أرامكو السعودية مستمرة في تقديم مساهماتها الحيوية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.