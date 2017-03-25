الفيصل: ماضون في النمو والتحول للعالم الأول بتنمية الإنسان والمكان

متابعات – فجر :

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مشروع وزارة الأسكان ومبنى الكلية التقنية بمحافظة القنفذة وفندق الأزهار واستقبل شيوخ القبائل والأعيان وترأس اجتماع المجلس المحلي حيث شاهد عرض مصور عن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

كان ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظات الشريط الساحلي بدأها بمحافظة الليث كان في استقباله محافظ محافظة الليث محمد بن عبدالعزيز القباع وعدد من المسؤولين بالمحافظة ، وجمع غفير من شيوخ وأعيان محافظة الليث وترأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، وذلك بحضور أعضاء المجلس ومديري الأجهزة الحكومية ، حيث اطلع سموه على مشاريع التنمية بالمحافظة والتي بلغ تكلفتها 1.6 مليون ريال شملت السفلته والرصف والإنارة وتحسين وتجميل المداخل وتحسين وتجميل الواجهة البحرية بالإضافة لإنشاء حدائق ومنتزهات وساحات وأسواق شعبية تأهيل الشوارع والأحياء ، كما استعرض أمير منطقة مكة المكرمة مشاريع تعليمية بلغت 18 مشروعا تتمثل في إنشاء مبان إدارية وتعليمية وصالات رياضية ، فيما شملت المشاريع الصحية إنشاء عدد من المراكز الصحية. ثم اتجه سموه لتدشين مشروع تطوير الواجهة البحرية بكورنيش الليث الذي يبلغ طوله 6 كم حيث شرح له أمين محافظة جدة المهندس هاني ابو راس ثم توجه لمحافظة اضم حيث بلغت تكلفة المشاريع الخدمية 300مليون ريال.

وأكد سموه بأن المشاريع تبشر بالخير ومن جيدة إلى أفضل، ونحمد الله على ما أنعم علينا في هذه البلاد، وحث سموه المجالس المحلية في كلا المحافظتين بأن يثابروا ويجتهدوا ويعوا جميعاً أن السنوات القادمة هي سنوات النمو والتحول فإما أن نلحق بالعالم الأول خلال السنوات العشر المقبلة، وإما أن تكون المسافة شاسعة بيننا وبين العالم الأول.

وفي ختام حديثه طالب من الإعلام أن يكون شريك ومساهم في هذه النقلة النوعية للعالم الأول.

وواصل زيارته التفقدية لمحافظتي القنفذة والعرضيات حيث بلغت مشاريع الليث واضم 1.6 مليار، كما افتتح سموه مشروع وزارة الإسكان بحضور وزير الإسكان الدكتور ماجد الحقيل حيث شرح لسموه عن المشروع الذي يحتوي على 593 على أرض مساحتها 597749 متراً مربعاً، بتكلفة تجاوزت 295 مليونا إضافة إلى مسجد جامع وأربعة مساجد محلية، إلى جانب مدرستي بنين وبنات، ومرافق ذات خدمات تجارية بعدد 22 مرفقاً، إضافة إلى أربع حدائق وملاعب للأطفال بمساحة بلغت 34848 متراً مربعاً ويختتم سموه جولته التفقدية بمحافظة العرضيأت.